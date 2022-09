Wkurzony na generałów Władimir Putin zbiera prywatną armię. "Nowa faza wojny w październiku"

- Potrzebuję szturmowców. Kto biegnie do przodu, ma największe szanse na przetrwanie. Po sześciu miesiącach możecie liczyć na ułaskawienie - powiedział zebranym na placu więźniom. Z jego słów wynikało, że skazańcy walczą w Ukrainie już od 1 lipca. Uczestniczyli między innymi w szturmie na Wuhłehirską Elektrownię Cieplną w Switłodarsku (było to podczas lipcowej ofensywy na froncie w Donbasie). Prigożyn zapowiedział, że po półrocznej służbie więźniowie mogą wrócić do swoich domów lub pozostać najemnymi żołnierzami. Polegli zostaną pochowani zgodnie z ich wolą.