Odsunięcie Siergieja Szojgu. "To on pociąga teraz za sznurki"

- Niestety bardzo niewiele wiemy, co dzieje się na Kremlu. Zacznijmy od tego, że Siergiej Szojgu jest takim generałem jak ja chirurgiem. To znaczy, że to jest inżynier, specjalista pożarnictwa, który nie ma autorytetu w wojsku - mówił Jerzy Marek Nowakowski, były ambasador Polski na Łotwie i w Armenii. Gość programu "Newsroom" Wirtualnej Polski był pytany o ostatnie doniesienia brytyjskiego resortu obrony, według których Szojgu miał zostać odsunięty od dowodzenia poczynaniami rosyjskiego wojska podczas wojny w Ukrainie. - Kto pociąga za sznurki, na razie tego nie wiemy. Wydaje się, że nadal jest nim Władimir Putin. Zmienia generałów, poszukuje dowódców, którzy w sytuacji wojny będą działali skutecznie - dodał Nowakowski.

Rozwiń