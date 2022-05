To oni walczą dla Putina. "Zarzuca armię ukraińską mięsem armatnim"

Do tej pory nie spotkaliśmy się z żadnymi wypadkami aktywnych represji — to dlatego, że oznaczałyby one szerszy rozgłos. W tym tygodniu dwóch żołnierzy kontraktowych wycofało się ze służby wojskowej, ja im pomagałem. Opuścili lokalizację w pobliżu granicy z Ukrainą, wrócili do domu, odmawiając dalszego udziału w działaniach wojennych na terytorium Ukrainy. Przybyli do swojego miasta, gdzie zostali przydzieleni do jednostki wojskowej, złożyli zawiadomienia, że nie chcą dalej pełnić służby wojskowej.