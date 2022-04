Bucza. Kronika bestialstwa i masakry dokonanej przez "rosyjskich orków"

Pewnego wieczoru, kiedy jeszcze byłam w Buczy, podjechał rosyjski czołg. Zadzwoniłam do naszych po drugiej stronie w Irpieniu. Powiedziałam, że to prawdopodobnie "czołg-zwiadowca". Odpowiedzieli, że widzą go, ale nie będą strzelać, bo wokół jest dużo mieszkańców. I rzeczywiście, ten czołg "testował" teren, bo następnego dnia w to miejsce przyjechało ich aż dziewięć. Parkowali przy samych ścianach budynków, "oblepili" nas, by nie można było do nich strzelać, nie zabijając cywilów. Baliśmy się.