Odkryto kolejny masowy grób w Buczy. "Może być pochowanych od 150 do 300 osób"

Specjalne zebranie ONZ. Zełenski przedstawił długą listę rosyjskich zbrodni

- Rosyjskie wojska zabijały w Buczy wszystkich, którzy służyli Ukrainie, kobiety, które dzwoniły do bliskich, gwałcili kobiety na oczach dzieci i dla zabawy miażdżyli ludzi w samochodach czołgami — wymieniał we wtorek 5 kwietnia na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wezwał organizację do wyrzucenia Rosji z Rady lub samorozwiązania.