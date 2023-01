Niepokojące wieści z Białorusi. USA zabierają głos

- Informacje z tego kierunku są kluczowe do tego, by właściwie i z odpowiednim wyprzedzeniem mogli odczytać intencje Putina, a także przewidzieć godzinę "zero". Czyli moment drugiej operacji, której celem będzie przejęcie Kijowa - ocenił w rozmowie z Wirtualną Polską ekspert Krzysztof Wojczal.