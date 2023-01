40 ciężarówek. Rosja przerzuca sprzęt na Białoruś

- Będę słuchał bardzo uważnie i wykorzystam to, przygotowując siły zbrojne Białorusi i Rosji do obrony wspólnej ojczyzny. Najważniejsze jest to, że wasi dowódcy wojskowi i ja zgodziliśmy się, że musimy nadal pracować w tym samym reżimie - szkolić zarówno Białorusinów, jak i Rosjan - powiedział Łukaszenka.