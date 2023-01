Ukraina mówi o "czerwonej linii". Ostrzegają Iran

- Iran zaopatruje Rosję w drony, których Rosja używa do ataków na nasze miasta i infrastrukturę krytyczną. Słyszeliśmy również, że rosyjskie i irańskie władze prawdopodobnie negocjują umowę na dostawę niektórych typów pocisków z Iranu do Rosji. Bardzo uważnie śledzimy ten proces. Będzie to "czerwona linia", której Iran nie powinien przekraczać, bo spowoduje to użycie wszelkich dostępnych instrumentów nacisku na Teheran - podkreślił szef MSZ Ukrainy.