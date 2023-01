Propozycja jest na stole. Biden potwierdza doniesienia ws. broni [RELACJA NA ŻYWO]

- Pan Putin może twierdzić ile tylko chce, że to jest jakiś rodzaj walki przeciwko Zachodowi, że to kwestia egzystencjalna dla bezpieczeństwa (Rosji). Że to USA kontra Rosja (...) Wszyscy wiemy, że to stek bzdur. To rosyjska inwazja na Ukrainę. (...) To Rosja sprowadziła przemoc na naród ukraiński w tej historycznej i bezprecedensowej skali - powiedział Kirby. Jak dodał, USA będą nadal dostarczać potrzebne Ukrainie uzbrojenie i "może to oznaczać więcej HIMARS-ów w przyszłości".