Jest to możliwe. Zarówno my, jak i nasi partnerzy doskonale wiemy, które kraje w ten sposób obchodzą sankcje. Jest to korzystne tu i teraz. Ale straty wizerunkowe każdego kraju będą znacznie większe, niż dochody ze współpracy z rosyjskimi firmami. Na przykład, jeśli mówimy o Niemczech, to nadal będą one największą gospodarką w Europie, ale jeśli chodzi o moralność – będą duże wątpliwości. Moim zdaniem Niemcy muszą dziś na nowo przemyśleć swoją misję historyczną. Chcę jednak podkreślić, że o wyborach i drodze, którą podążają, mogą decydować tylko same Niemcy.