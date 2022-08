Podolak: To nie jest pytanie "czy", tylko "kiedy" wyzwolimy południe Ukrainy

Czerwony Krzyż występuje jako pośrednik we wszystkich konfliktach zbrojnych. Ich zadaniem jest pilnować, aby międzynarodowe konwencje były przystrzygane. Wiemy, jak Rosja traktuje ukraińskich jeńców – głodzi, nie okazuje pomocy medycznej. Niestety, nie możemy na to wpłynąć, bo nikt nas do nich nie dopuści. Ale od tego właśnie są organizacje międzynarodowe. To one powinny domagać się dostępu do jeńców. Powinny bić na alarm, że Rosja znęca się, gwałci i morduje. Tymczasem te organizacje pozostają bierne. Czerwony Krzyż nie jest wyjątkiem.