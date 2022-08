Wiemy, że Rosja wspiera terror. Dlaczego Zachód się waha, aby powiedzieć to wprost

O ile gospodarczy nacisk Zachodu na Rosję jest konieczny, by zmusić Moskwę do ustępstw albo osłabić ją do poziomu znacznie utrudniającego prowadzenie agresywnej, ekspensywnej polityki, to amerykańska dyplomacja nie chce też uruchomić scenariusza, w którym państwa zależne żywnościowo od importu z Rosji miałyby realne problemy z nabyciem niezbędnych dla siebie produktów – zarówno logistyczne, jak i cenowe.