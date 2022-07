Zamiast węgla kocioł+. PiS w opał(ach) [OPINIA]

Ludzie poczują niekompetencję PiS

Nie wystarczy przy tym, by węgiel do Polski przypłynął. Z wybrzeża trzeba go jeszcze rozwieźć po kraju. Cała infrastruktura jest tymczasem przygotowana do odbioru węgla ze wschodu, nie z północy. Czy rząd rozumie to wyzwanie i zaczyna się na nie przygotowywać?