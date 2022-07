Nadciąga zadłużeniowe tsunami. Zasada, "Co cię nie zabije, to cię wzmocni", tu nie działa

Ciekawe jednak, co usłyszałem na warsztatach, które prowadzimy również dla uchodźców – na temat bezpieczeństwa ekonomicznego. Otóż w Koninie omawialiśmy ten przykład Kapusta24 i jedna z Ukrainek mówi: "A tam, jak dają, to biorę! I tak jadę do Niemiec albo do Norwegii. Albo wrócę na Ukrainę i niech mnie pocałują". A ja jej na to: "O, tu się pani myli. Bo długi nie umierają nigdy. Dopóki się ich nie spłaci. Nawet jak dłużnik umiera, to one pozostają. Jeśli pani pojedzie do Niemiec, to różnica będzie tylko taka, że będzie panią ścigał niemiecki komornik. A on jest skuteczniejszy niż polski. Jeśli pani wróci na Ukrainę, to może zajmie więcej czasu, ale i tak niedługo dołączycie do Unii Europejskiej. W tym czasie pani dług urośnie drastycznie i komornik ukraiński go ściągnie". Więc to nie jest tak, że można podpisać pożyczkę i dać dyla.