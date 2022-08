Jurasz: dzisiejsza Rosja to ciężka patologia

No tu się nie zgadzam. Prezydent Joe Biden jednoznacznie, na łamach New York Times, napisał, że USA dostarczają Ukrainie broń po to, by Ukraina nie przegrała i by strony usiadły do stołu rozmów. To był komunikat wprost wysłany do Moskwy: nie chcemy was pokonać, chcemy uniemożliwić wam agresję.