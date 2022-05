Nie znaleźli ich ani wśród martwych, ani wśród żywych. Ukraińskie rodziny wciąż szukają bliskich

- Była między nami głęboka więź. Czuję, że jest już na tamtym świecie. Za dużo miałam znaków. Kiedy wracałam do Irpienia, wrona uderzyła mnie skrzydłem. Potem Oleg przyszedł do mnie we śnie. Stał przy ulicy Kijowskiej, gdzie mieszkaliśmy. Powiedziałam: "Chodź do domu", ale on tylko się uśmiechnął i odszedł. Muszę odnaleźć jego ciało, żeby spoczął w pokoju.