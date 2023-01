To ma się zdarzyć 2 lutego. Putin wyśle ważną wiadomość

Władimir Putin ma udać się do Wołgogradu między 31 stycznia a 5 lutego - informuje niezależny serwis Meduza. Plany dyktatora potwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, podkreślając, że wizyta będzie trwała jeden dzień. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przypuszczać, że będzie to 2 lutego - to 80. rocznica zwycięskiej bitwy pod Stalingradem (do 1961 roku taką nazwę nosił Wołgograd - red.), na ten dzień zaplanowano także główne uroczystości i defiladę wojskową.