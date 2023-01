Bitwa o nową twierdzę. Gen. Skrzypczak: Ukraińcy przygotowują się na ciężkie chwile

Kolejna twierdza Ukrainy

- Nasze pododdziały nadal posuwają się naprzód, weszły do wschodniej części Wuhłedaru. Za wcześnie, by mówić o przejęciu kontroli nad miastem, ponieważ wojska ukraińskie nie otrzymały rozkazu odwrotu - powiedział Denis Puszylin, szef samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej, cytowany przez rosyjską agencję TASS. Już wcześniej zapowiadał, że zdobycie miasta będzie "nowym, bardzo ważnym sukcesem rosyjskiej armii". Przekonywał, że to punkt wyjściowy na dwa kolejne ukraińskie miasta.