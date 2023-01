Popularny weteran zaatakował Putina. Wskazał "źródło strategicznych błędów"

"Bez tego czeka nas klęska"

Na koniec doprecyzował, że optuje za wymianą Putina. "Jestem kategorycznie przeciwko zarówno siłowej jak i ‘pokojowej’ wymienia prezydenta, naczelnego wodza sił zbrojnych, w czasie wojny. To by tylko spowodowało kolejne problemy, a koniec końców doprowadziło do militarnej, a potem i cywilnej, katastrofy. Ale problem polega na tym, że jeśli polityka personalna prezydenta nie ulegnie zmianie to, niestety, militarna klęska czeka nas tak czy inaczej" - podsumował Girkin.