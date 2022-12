Porównał rosyjskich i ukraińskich żołnierzy. "Nie wiedzą, po co są na wojnie"

- Rosjanie nie odnieśli sukcesu na froncie i nie ma szans, by go odnieśli. Będą tracili nadal bez sensu ludzi, wysyłając ich na wojnę. Są tam bez żadnego celu, bo nawet Putin sam do końca nie wie, co chce osiągnąć. Jaki jest wówczas sens prowadzenia działań? Żaden… A jeśli dowódcy nie wiedzą, jaki im przyświeca cel, to jak możemy mówić o jakiejkolwiek strategii czy doktrynie – mówi Wirtualnej Polsce dr Maciej Milczanowski.