"Jak Rosja chce to wygrać?". Krnąbrny rosyjski pułkownik z Donbasu stawia się nawet Putinowi

- Uważam go za profesjonalnego zbrodniarza, który wypowiada się z pozycji "ja zrobiłbym to jeszcze lepiej". I to może przerażać. Uznano go za człowieka na tyle niebezpiecznego, że musiał być odstawiony na boczny tor. Styl wypowiedzi wynika z niespełnionych osobistych ambicji - twierdzi rozmówca WP.