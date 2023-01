Tu Rosja otworzy nowy front? "Putin cały czas o tym marzy"

Z kolei jak prognozuje gen. Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, jeśli miałoby dojść do rosyjskiej ofensywy, stanie się to prawdopodobnie na dwóch kierunkach. - Pierwszy z nich to natarcie na kierunku charkowskim, a dalej w kierunku Dniepru. Tak, by okrążyć zgrupowanie ukraińskie na wschód od rzeki. Drugi, gdzie mogliby uderzyć, to południe Ukrainy z rejonu Krymu i Rostowa nad Donem w kierunku północnym. Równoległe natarcia z obu kierunków miałaby strategiczny sens i byłaby dużą operacją – mówi WP gen. Stanisław Koziej.