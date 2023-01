Gierasimow nowym dowódcą. Generał Skrzypczak ma złe wieści

- To żadna degradacja. Surowikin "zgrabnie" wycofał rosyjskie wojska z chersońskiego przyczółku i zgubił czujność wszystkich. Kiedy Szojgu ogłaszał decyzję o wycofaniu stamtąd żołnierzy, oni już byli wycofani. Zrobiono "myk", by zmylić Ukrainę. Jako dowódca operacyjny poradził sobie. Gdyby Putin był faktycznie niezadowolony z jego pracy, to już by go nie było. Albo by go otruli, albo zesłali do łagrów – mówi gen. Waldemar Skrzypczak.