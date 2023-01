Zamieszanie ws. F-16. To dlatego Biden powiedział "nie"

- Jeżeli Ukraińcy skierowali na przeszkolenie pilotów latających na MiG-29 czy na Su-27 i takich, którzy walczyli już wcześniej w powietrzu, to potrwa ono znacznie krócej, niż gdyby wysłali absolwenta szkoły Akademii Lotniczej. Co innego też warunki pokojowe, a co innego warunki wojenne. W tych drugich można szkolenie skrócić. Maksymalnie może to być około pół roku, pod warunkiem wcześniejszego doświadczenia i znajomości języka angielskiego - wylicza wojskowy.