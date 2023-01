Nowa afera wstrząsa Rosją. Podejrzewają, że Putin zamknie cały kraj

Politolog Konstantin Kalaczew przypomniał, że jedyne kolejki, o jakie martwiła się rosyjska władza, to te, które ustawiały się na granicy po ogłoszeniu przez Putina mobilizacji we wrześniu 2022 roku. - Kilkaset tysięcy Rosjan opuściło wtedy kraj. Być może chęć zapobieżenia podobnej sytuacji w przyszłości jest jednym z powodów powstania projektu ustawy. Przypomnę, że bilet lotniczy do Turcji kosztował wtedy więcej niż na Malediwy. Najtańszym sposobem na przekroczenie granicy jest podróż autem - powiedział rosyjskim mediom Kalaczew.