Broń z "brudną bombą atomową". Szaleństwo Rosjan po ruchu NATO

W podobnym tonie wypowiada się gen. Stanisław Koziej. - Jeśli do zestawu czołgów doszłyby polskie T-72, to uzbierałaby się silna dywizja pancerna. Niewątpliwie byłoby to duże wsparcie dla Ukrainy. Mimo wszystko, Kijów raczej nie zdobędzie się, aby jako pierwszy rozpocząć ofensywę, nawet gdyby Rosjanie zwlekali z natarciem do wiosny. A to właśnie rosyjskie natarcie wisi na włosku. Mogą je rozpocząć lada chwila. W ciągu tygodnia, dwóch – ocenia gen. Stanisław Koziej.