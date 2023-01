To naprawdę się dzieje. Polska sugerowała to prawie rok temu

- Gdyby Polska dogadała się ze Słowacją i zostałyby przekazane wszystkie nasze i słowackie MIG-i, w sumie ok. 40-45 samolotów, to byłaby już spora siła. Przede wszystkim MIG-29 to maszyny, które Ukraina bez żadnego dodatkowego treningu jest w stanie od razu obsługiwać. Ma do nich zapas części, przeszkolonych pilotów i w zasadzie całą infrastrukturę. Samoloty trafiłyby na Ukrainę, miałyby przemalowane barwy, jeden dzień szkolenia i następnego dnia pojawiłyby się na ukraińskim niebie– mówi Wirtualnej Polsce gen. Tomasz Drewniak.