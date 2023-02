Zbierają "kwity" na Tuska. W PiS powstała specjalna komórka

Konsekwencje tego mogą być dla lidera PO dotkliwe. Jak zauważa nasz rozmówca, Tuskowi udało się po powrocie do polskiej polityki w 2021 r. odbudować poparcie dla PO, ale nie jest on w stanie przebić szklanego sufitu. - Ten szklany sufit dla Tuska jest nie do przebicia właśnie przez działania PiS. To PiS sprawia, że ten sufit jest coraz grubszy. Tusk był premierem przez siedem lat, dorobek ma ogromny, więc PiS ma w czym grzebać i czego szukać. Nieustanne propagandowe ostrzeliwanie lidera PO na pewno się Kaczyńskiemu opłaca - przekonuje prof. Dudek.