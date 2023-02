Jest decyzja Dudy i może zaskakiwać. Ma wpływ na miliardy z KPO

8 lutego posłowie odrzucili poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która - zdaniem jej autorów - miała nas przybliżyć do odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy. Za ich odrzuceniem głosowało 233 posłów, przeciwko 207, wstrzymało się 12. Ustawa trafiła do podpisu prezydenta.