W Sejmie nowelizacja ustawy o SN. Trwa komisja sprawiedliwości

- Projekt ustawy proponuje dokonanie zmian w organizacji Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w postaci przypisaniu zadań związanych ze sprawowaniem funkcji sądu dyscyplinarnego dla NSA. (...) Proponowany projekt ustawy został skonsultowany z Komisją Europejską. Był wynikiem prowadzonych rozmów, w których KE zdefiniowała swoje wątpliwości co do realizacji kamienia milowego ds. sprawiedliwości. (...) Wariant rozwiązania, który jest państwu przedkładany, został oceniony przez KE jako stanowiącą bazę do wypełnienia tego kamienia milowego - przekazał minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk.