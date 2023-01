Będzie przełom ws. KPO? Wymowne słowa

Europejski komisarz do spraw sprawiedliwości zabrał głos ws. projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, które PiS przygotował w grudniu. Zamieścił także w mediach społecznościowych zdjęcie z polskim ministrem. Czy to może osnaczać przełom? To z pewnością pierwszy od długiego czasu głos z Brukseli ws. KPO.