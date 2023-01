"Mamy impas". Duda komentuje sprawę nowelizacji SN

W Zjednoczonej Prawicy wciąż trwa spór ws. nowelizacji ustawy o SN. Prezydent od początku się dystansował od tego projektu, wyjaśniając, że "nie był w tej sprawie konsultowany". Teraz Andrzej Duda odniósł się do dyskusji, którą Solidarna Polska prowadzi z PiS-em za pośrednictwem mediów. "Jeśli jest większość, to niech najpierw projekt nowelizacji ustawy o SN zostanie uchwalony. Dopiero potem jest decyzja Prezydenta RP" - napisał we wtorek na Twitterze.