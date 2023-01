"PiS nie jest pewien większości". Co z miliardami z KPO?

"DGP" wskazuje, że jeszcze w niedzielę projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym był wpisany do porządku obrad Sejmu, a to mogłoby oznaczać, że mimo braku poparcia polityków Zbigniewa Ziobry ustawa zyska odpowiednią liczbę głosów i opuści Sejm. Możliwy jest jednak także inny scenariusz, czyli skierowanie projektu do prac w komisji sejmowej.