Minister upomina posłankę od Ziobry. Zasugerowała, że posłowie PiS nie mają Polski w sercu

Co dokładnie mówiła Kurowska w Sejmie? – Nie mogę w to uwierzyć, że procedujemy ustawę o sądownictwie, która chce zanarchizować prawo i sądownictwo w Polsce – grzmiała z sejmowej mównicy Maria Kurowska. – Nie mogę uwierzyć w to, że nie przedstawia jej minister sprawiedliwości, ale przedstawia ją minister ds. Unii Europejskiej. Czy to oznacza, że my już oddajemy, co mamy własnego, (pozwalamy – red.) wprowadzać prawo w Polsce Unii Europejskiej? – pytała, zwracając się do Szynkowskiego vel Sęka. Posłanka Solidarnej Polski zakończyła swoją wypowiedź zdaniem, które wywołało burzę. Brzmiało ono: "kto ma Polskę w sercu, nie zagłosuje nigdy za tą ustawą".