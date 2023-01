Janusz Kowalski krzyczał z mównicy. "Jesteście skundloną opozycją"

Podczas środowych obrad Sejmu posłowie dyskutowali ws. noweli ustawy o Sądzie Najwyższym. - Trzeba bronić polskiego porządku prawnego. Nie ma zgody na to, żeby ktokolwiek pisał nam ustawy w Brukseli - mówił Janusz Kowalski. Podczas swojego wystąpienia zwrócił się także do opozycji. - Jesteście skundloną opozycją. Kiedyś była ruska targowica, dzisiaj mamy berlińską opozycję, która robi wszystko, żeby Donald Tusk wrócił do władzy - krzyczał z sejmowej mównicy. Po jego wystąpieniu posłowie opozycji zwrócili się do marszałek Sejmu o przywołanie polityka Solidarnej Polski do porządku. Bezskutecznie.