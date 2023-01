Tusk do Morawieckiego: Mateusz, ty się tak nie bój

- Gdyby to były poprawki, które my proponujemy, to na pewno byłyby one w pełni zaakceptowane, nie mam żadnych wątpliwości. Jeśli ta ustawa wynegocjowana z Komisją Europejską da pieniądze, to ja nie mam żądnego problemu z tym, żeby cała opozycja zagłosowały za lub wstrzymały się - kontynuował lider PO.