​Sędziowie z likwidowanej Izby Dyscyplinarnej odchodzą, ale i tak sporo zarobią

Z jedenastu sędziów, którzy mieli tydzień na podjęcie decyzji co do swojej przyszłości, tylko 5 zdecydowało się na dalszą pracę w Sądzie Najwyższym. Osoby, które zdecydowały się odstąpić od orzekania i tak będą otrzymywały 100 proc. uposażenia, aż do czasu osiągnięcia odpowiedniego wieku do przejścia w stan spoczynku. Na taki krok zdecydowało się sześciu sędziów.