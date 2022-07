"Skandaliczne i bezczelne". Minister od Ziobry reaguje na słowa von der Leyen

- To jest ciekawe, proszę zwrócić uwagę na czym polega trójpodział władzy. Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza i polityk, pani von der Leyen, która jest w tej władzy na pewno nie sądowniczej, mówi, co mają w sądach zrobić. Ona tak rozumie praworządność. Czyli rozumie, że polityk ma wskazać, co mają w sądach zrobić, bo to że ktoś jest odsunięty od orzekania to nie decyzja polityka, tylko to jest decyzja sędziego - powiedział.