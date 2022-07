Wspólna lista PSL z Hołownią? "Jesteśmy zainteresowani'

Możliwa jest wspólna lista wyborcza PSL z Polską 2050 Szymona Hołowni? – Tak, jesteśmy zainteresowani. Rozmawiamy o tym. To jest środowisko, które – jeśli chodzi o koncepcję gospodarczą, społeczną jest programowo niedaleko od PSL, także sytuuje się w tym konserwatywnym centrum, więc tu jest przestrzeń do rozmowy, do współpracy. Będziemy namawiali także do ewentualnego stworzenia wspólnych list wyborczych – zapowiedział w programie "Tłit" Marek Sawicki z PSL-KP. Dopytywany o to, co się zmieniło w tej kwestii po tym, jak sam wypowiadał się na temat chęci samodzielnego budowania siły politycznej przez Hołownię odparł, że "zawsze trzeba mieć nadzieję, zawsze trzeba namawiać". – Natomiast dzisiaj wyraźnie widać, że ta przestrzeń do współpracy jest i wydaje mi się, że tworzenie na opozycji minimum dwóch bloków wyborczych jest lepszym rozwiązaniem niż poszukiwanie sposobu na zjednoczenie wszystkich i wrzucenie do jednego kotła – uważa Sawicki. Czy na liście znajdzie się również miejsce dla Jarosława Gowina? – Jarosław Gowin musi o tym zdecydować – odpowiedział poseł. – Programowo, Gowin jest mi bliższy niż politycy Lewicy, więc tu żadnych przeszkód nie widzę. Natomiast to jest pytanie także do Jarosława Gowina, na ile dysponuje siłą polityczną, koncepcją programową i na ile wzbogaca wspólne przedsięwzięcie, wspólną propozycję polityczną. Jeśli będzie na to otwarty… to jestem przekonany, że zarówno Polska 2050, Porozumienie -ale także środowiska związane z Unią Europejskich Demokratów – jest to centrum sceny politycznej, które zachowuje konserwatywne wartości i ma bardzo otwarty, bardzo nowoczesny i bardzo postępowy program gospodarczy – ocenił Marek Sawicki.

