Ziobro w traktorze. "Bałbym się wpuścić tego szkodnika na pole"

Zbigniew Ziobro w ostatnim czasie dał się sfotografować za kierownicą traktora i jako pasażer kombajnu zbożowego. Czy minister sprawiedliwości byłby dobrym rolnikiem? – W tym krawacie rzeczywiście wygląda dostojnie i może lepiej byłoby dla Polski, żeby przeszedł na ciągnik w charakterze traktorzysty, niż zajmował się wymiarem sprawiedliwości – skomentował w programie "Tłit" WP Marek Sawicki z PSL-KP. – On we wszystkim tak pasuje. Tak pasuje do wymiaru sprawiedliwości, jak i teraz w tym krawacie do tego traktora – dodał. – Bałbym się wpuścić tego szkodnika na swoje pole. Naprawdę, orka to nie zabawa – spuentował Marek Sawicki.