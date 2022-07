Afera mailowa. Dyrektorka CBOS przyznaje, że spotykała się z ministrem Dworczykiem

- Co kuriozalne szefowa CBOS twierdzi, że spotkania dotyczyły zwiększenia budżetu CBOS. A równocześnie przyznaje, że minister Dworczyk komentował wyniki badań. Co też minister rządu ma do "komentowania wyników badań" i to w rozmowach o budżecie CBOS? To tylko potwierdza, że CBOS jest sondażownią na żądanie, chodzącą na pasku władzy. Widać po egzotycznych, korzystnych dla władzy PiS wynikach "sondaży" – mówi Wirtualnej Polsce senator Krzysztof Brejza.