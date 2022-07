Prezydent Duda ma dość. Nie pomoże już PiS

Czy w taki scenariusz wierzy lider Zjednoczonej Prawicy Jarosław Kaczyński? W weekend podczas wizyty w Poznaniu prezes PiS stwierdził, że "to nie my prowadzimy wojny z Unią, tylko Unia prowadzi wojnę z nami". - Ja nie jest pewien, czy to jest taki z góry założony plan czy też mechanizm szaleństwa, które jest w Unii, plus oczywiście pewne interesy, głównie niemieckie. Ale to z naszego punktu widzenia jest już w tej chwili obojętne. Wynik jest taki, jaki jest: robimy to, czego byśmy nie zrobili, gdyby nie Unia i Unia w odpowiedzi, zamiast po prostu dać nam to, co nam się należy absolutnie jak każdemu innemu państwu, to nie daje. No... to w takim razie koniec - stwierdził Jarosław Kaczyński.