Huczny powrót prezydenta. Duda wbija szpilę nie tylko w prezesa PiS

Problem z mailami

Nie w smak najważniejszym politykom z rządu było to, co prezydent mówił o tzw. aferze mailowej, czyli wyciekających z prywatnej skrzynki mailowej Michała Dworczyka wiadomościach regularnie publikowanych w sieci na stronie "Poufna rozmowa". - Posługiwanie się tego typu kanałem, praktycznie rzecz biorąc otwartym kanałem, do prowadzenia takich dywagacji politycznych, było mało rozsądne. To na pewno - powiedział Andrzej Duda. To wyraźny przytyk w kierunku szefa KPRM, a także samego szefa rządu i jego współpracowników.