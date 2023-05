800 plus Kaczyńskiego i Tuska. Polacy zabrali głos

PiS i PO chcą 800 plus. Polacy boją się wzrostu inflacji

Jednym z kluczowych wątków w kontekście propozycji PiS i PO jest kwestia finansowania projektu, którego zmiana pochłonie dodatkowe miliardy złotych. Jak jednocześnie podkreślają eksperci, ten ruch może zwiększyć i tak wyjątkowo wysoką na tle innych krajów UE inflację, co jeszcze rok temu twierdził sam Kaczyński. My także zapytaliśmy Polaków, czy ich "zdaniem podwyższenie świadczenia 500 plus do 800 plus będzie mieć wpływ na inflację w Polsce".