PiS musiał obiecać 800 plus. Bez tego wyborcy by odpłynęli

Jarosław Kaczyński ogłosił to, o czym spekulowało się w sejmowych kuluarach od dawna. W przyszłym roku flagowy program obozu Zjednoczonej Prawicy - 500 plus - przejdzie do historii. Świadczenie zostanie podwyższone do 800 plus. Czy to kampanijna "bomba", która zapewni PiS-owi wygraną w wyborach?