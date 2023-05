Błaszczak wskazuje winnego. Minister stracił dużo w oczach żołnierzy

- Dowódca musi mieć sprawność i skuteczność. Gdyby z jakichś względów mi to zabroniono poszukiwania szczątków rakiety, to i tak bym to robił. Uznałbym, że to moje kompetencje i moja odpowiedzialność. W sytuacjach nadzwyczajnych działa się nietypowo. Zadzwoniłbym do prezydenta, zorganizował konferencję prasową, jakby nie pomogło, podałbym się do dymisji - skomentował ten wątek gen. Roman Polko.