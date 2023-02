Niemcy strzegą polskiej granicy. Dowódca: Żona mi powiedziała, jedź i im pomóż

- Na radarach widzimy różne obiekty. To nie musi być rakieta. Może to być samolot lub helikopter. Nasza przewaga polega na tym, że jesteśmy bezpośrednio skomunikowani z Centrum Operacji Powietrznych (COP) w Warszawie. COP widzi więcej niż my i szybciej wie o ewentualnym zagrożeniu. Wszystkie znajdujące się w Polsce radary są połączone w jedną sieć, z której informacje dostarczane są do Warszawy. My również mamy dostęp do tych danych - tłumaczy pułkownik Sievers.