Eksplozja w Przewodowie. Pierwsze słowa wdowy po tragedii

We wtorek o godzinie 15.40 rakieta uderzyła w skup zboża i zabiła dwóch pracowników gospodarstwa - magazyniera i kierowcę. Jeden z nich to mąż kobiety pracującej w szkole, która znajduje się ok. 400 metrów od miejsca tragedii. Drugi mężczyzna to mieszkaniec pobliskiej wsi. Rozmawialiśmy chwilę z jego żoną. Kobieta nie była w stanie powiedzieć wiele, ale chciała podkreślić, że musi być silna - dla swoich dzieci.