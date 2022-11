Nocne oświadczenie prezydenta. "Nie mamy jednoznacznych dowodów"

- Nie mamy w tej chwili żadnych jednoznacznych dowodów na to, kto wystrzelił tę rakietę - powiedział Andrzej Duda w środę w nocnym oświadczeniu. W miejscowości Przewodów (pow. hrubieszowski, woj. lubelskie) we wtorek doszło do wybuchu. Zginęły dwie osoby.