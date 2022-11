Eksplozja pocisku w Przewodowie. Koledzy i znajomi wspominają tragicznie zmarłych

Mężczyźni (Bogusław i Bogdan) tego dnia byli w pracy od godziny 9. To wtedy rozpoczyna się zmiana ekip, które koszą kukurydzę na okolicznych polach. Kiedy dochodziła godz. 15.40 mężczyźni byli w skupie. Jeden z nich przygotowywał wagę, a drugi szykował się do wjazdu ciągnikiem do środka. Śmierć swoich kolegów widziały jeszcze trzy inne osoby, które były przesłuchiwane do późnych godzin nocnych.